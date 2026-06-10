ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Fielmann auf 'Add' - Ziel 50 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Optikerkette habe ein beschleunigtes Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe sich allerdings etwas eingetrübt./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
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|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank