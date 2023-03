ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Jungheinrich auf 'Add' - Ziel 39 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Add" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher attestierte dem Gabelstaplerhersteller am Freitag in einer ersten Reaktion starke Ergebnisse für 2022. Das operative Ergebnis für das laufende Jahr werde auf dem hohen Niveau des Vorjahres erwartet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 08:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------