ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt KWS Saat auf 'Add' - Ziel 85 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die schwachen Resultate des Saatgutkonzerns für das abgelaufene Geschäftsjahr hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der solide Ausblick auf 2026/27 bleibe unter den Konsensschätzungen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
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