ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LANXESS nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2023 habe das Zeug, die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas zu erhöhen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 08:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

