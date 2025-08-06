DAX24.334 +1,7%ESt505.348 +1,6%Top 10 Crypto15,81 +2,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.846 +1,2%Euro1,1650 -0,1%Öl67,25 +0,4%Gold3.383 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt LEG Immobilien auf 'Add' - Ziel 100 Euro

07.08.25 14:19 Uhr
LEG Immobilien
73,00 EUR 1,45 EUR 2,03%
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG (LEG Immobilien) nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

