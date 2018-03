ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 95 Franken

Anzeige

DAX weit im Plus bei 12.000 Punkten -- Südzucker-Aktie weitet Verluste aus -- Gewinn von H&M bricht ein -- Deutsche Bank sucht wohl Nachfolger für Cryan -- Nordex, Ströer, Tesla, SpaceX im Fokus

Amazon steigt in Lebensmittelhandel in Frankreich ein. Neue Korruptionsvorwürfe gegen SAP in Südafrika. Deutsche Bank verkauft Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal. Entspannung im Handelsstreit stützt Autobranche und Zulieferer. Delivery Hero-Aktie könnte für STADA in MDAX einziehen.