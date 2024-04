ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe es keine Neuigkeiten zu der NFC-basierten CardLink-Lösung für die elektronischen Rezepte in Deutschland gegeben./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 10:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

