DAX 25.508 +0,2%ESt50 6.262 -0,4%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,44 -0,8%Nas 24.834 -0,2%Bitcoin 56.304 +0,4%Euro 1,1385 -0,1%Öl 89,6 +6,6%Gold 4.015 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
71.00 EUR 1.00 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) der Online-Apotheke hätten sich beschleunigt./rob/bek/men

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

Werbung

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:01 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
13:01 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
21.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG