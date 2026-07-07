ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (Ebitda) der Online-Apotheke hätten sich beschleunigt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:57 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|13:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|13.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG