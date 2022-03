ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Reduce' - Ziel 148,70 Euro

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Wall Street vorbörslich stabil -- DAX um Nulllinie -- SMA Solar verdient weniger als erwartet -- Just Eat Takeaway, Shop Apotheke, Sixt, HENSOLDT, Rheinmetall, BMW im Fokus

Europa-Tochter der Sberbank muss Betrieb einstellen. Ryanair erwartet schwierige Zeiten. Porsche will in Leipzig Produktion aussetzen. Boeing und Airbus stellen Lieferungen an russische Fluggesellschaften ein. Dekret: Putin will Abfluss von Kapital verhindern - Ausfuhr von mehr als 10.000 Dollar pro Person gestoppt. BMW-Aktie: Produktionsstopps wegen Lieferengpässen - Export nach Russland wird eingestellt.