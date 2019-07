ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG (Software) nach eher schwachen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die derzeitigen Probleme seien mittlerweile weitgehend in der Bewertung eingepreist, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ersten positiven Effekte der Neuorganisation des Vertriebs in den USA dürften seiner Ansicht nach in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden./kro/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:35 / CEST

