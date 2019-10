ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach einer angekündigten Sonderprüfung von Vorwürfen in der Presse auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Knut Woller begrüßte diese Maßnahme in einer am Montag ersten Einschätzung und erwartet hiervon endgültige Klarheit mit Blick auf die wiederholten Vorwürfe in der "Financial Times" an den Zahlungsdienstleister. Wirecard habe in dieser Angelegenheit aus einer defensiven Position heraus agiert, nun aber lege das Unternehmen den Vorwärtsgang ein./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:54 / CEST

