ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Aurubis auf 'Buy' und Ziel auf 80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Analyst Christian Obst hob die Aktien der Kupferhütte in einer am Montag vorliegenden Studie obendrein auf die Liste der "Top Picks". Wie der Experte schrieb, sieht er Aurubis auf dem Weg zu besseren Ergebnissen und damit auch einer besseren Bewertung./tih/he

