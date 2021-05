ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Add' - Ziel 60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Nemetschek (Nemetschek SE)nach dem jüngsten Kursrückgang von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Jahresviertel kämen dem Unternehmen nun niedrige Vergleichswerte aus dem Vorjahresquartal zugute./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 07:56 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST