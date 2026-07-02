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ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'

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KWS SAAT SE & Co. KGaA
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MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
14:26 KWS SAAT SECo Add Baader Bank
10.07.26 KWS SAAT SECo Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT SECo Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT SECo Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT SECo Halten DZ BANK