ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'
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MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat (KWS SAAT SECo) von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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KWS SAAT Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:26
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK