ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Shop Apotheke auf 102 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) von 85 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Volker Bosse begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem bislang stärkeren Umsatzwachstum in diesem Jahr als erwartet. Positiv wirke sich auch die Kooperation mit der Spezialpharmazie MediService aus./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 10:42 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

