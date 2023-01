ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Zalando auf 50 Euro - 'Add'

Aktien in diesem Artikel Zalando 41,98 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando vor Jahreszahlen von 30 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Für 2023 habe er seine Erwartungen an das Bruttowaren-Volumen des Internet-Modehändlers angesichts nach wie vor berechtigter Rezessionsängste und gedämpfter Verbraucherstimmung zwar gesenkt, seine Schätzung für die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) aber erhöht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Profitabilität, dies werde vom Markt noch nicht reflektiert./ajx/tav

