ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Dürr auf 'Add' und Ziel auf 32 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Dürr nach einem Gespräch mit dem Management von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 32 Euro gesenkt. Er habe den Eindruck, dass der Maschinen- und Anlagenbauer für 2021 eine langsamere Umsatz- und Ergebniserholung als bislang vom Markt und von ihm prognostiziert erwarte, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele in puncto Margenentwicklung und Kapitalrendite aber seien immer noch vernünftig./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 16:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

