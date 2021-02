ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Evonik auf 'Add' - Ziel hoch auf 30 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Evonik von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 26,50 auf 30,00 Euro angehoben. Die meisten der von ihm beobachteten europäischen Chemiewerte dürften sich schneller und stärker als derzeit vom Markt erwartet erholen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies spiegele sich aber bereits teilweise in den Bewertungen wider. Evonik könnte derweil dieses Jahr beim Gewinnwachstum hinter die Wettbewerber zurückfallen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 17:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET