ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel 73 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Nemetschek (Nemetschek SE) nach Zahlen zum ersten Quartal von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 71 auf 73 Euro angehoben. Der Spielraum für eine höhere Bewertung der Aktien sei begrenzt, begründete Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Im zweiten Quartal werde sich das Wachstum des Entwicklers von Software für Bau und Architektur in Relation zum ersten Quartal abschwächen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 14:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

