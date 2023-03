ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Aroundtown auf 2,50 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Aroundtown (Aroundtown SA) vor den am 29. März erwarteten Jahreszahlen von 4,80 auf 2,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Immobiliengesellschaft dürfte solide Kennziffern veröffentlichen und die eigenen Ziele erreicht haben, schrieb Analyst Andre Remke in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit dem reduzierten Kursziel trägt er aber dem schwierigen Markt- und Finanzierungsumfeld Rechnung und schraubte seine Ergebnisprognosen (FFO) für 2023 und 2024 nach unten./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 16:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

