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ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Fielmann auf 50 Euro - 'Add'

11.05.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
41,95 EUR -0,25 EUR -0,59%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 67 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Jahresstart sei schwach gewesen, schrieb Volker Bosse am Montag und kappte seine Ergebnisprognosen bis 2027. Er bleibt aber insgesamt positiv und lobte dabei insbesondere die Defensivqualitäten des Geschäftsmodells./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 12:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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