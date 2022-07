ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für SAP auf 115 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP (SAP SE) nach den vorgelegten Quartalszahlen von 146 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die defensiven Qualitäten der Aktie des Software-Anbieters spiegelten sich in der aktuellen Bewertung nicht ausreichend wider, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatzschätzungen nach dem Zahlenwerk zum zweiten Quartal an, senkte zugleich aber seine Prognosen für die Ertragskraft bis 2024./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 10:11 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST