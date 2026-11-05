ANALYSE-FLASH: Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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