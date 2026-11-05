DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,96 -7,3%Nas 24.449 -5,0%Bitcoin 67.572 -5,7%Euro 1,1236 +0,0%Öl 97,4 +2,9%Gold 4.102 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ANALYSE-FLASH: Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
19.50 EUR 0.72 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Aktuelle Deutsche Beteiligungs Aktie News

Werbung

Deutsche Beteiligungs Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Beteiligungs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18:11 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
14:01 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.