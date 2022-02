ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Airbus nach Zahlen auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe mit seinem operativen Quartalsergebnis die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen, sei aber dennoch leicht unter ihrer Schätzung geblieben, schrieb Analystin Milene Kerner in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sie lobte zudem den starken freien Cashflow und den deutlich höher als von ihr erwarteten Dividendenvorschlag./ck/la

