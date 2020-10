ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Apple auf 'Equal Weight' - Ziel 100 Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Apple nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Alle Geschäftsbereiche des Technologiekonzerns sowie das Ergebnis je Aktie (EPS) hätten die Erwartungen übertroffen, die iPhone-Umsätze aber trotz einer beeindruckenden Erholung enttäuscht, schrieb Analyst Tim Long in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Wachstum bei den Mac-Computern und den iPads schon in wenigen Quartale stagnieren. Long hob seine Schätzungen für Umsatz und EPS in den beiden kommenden Jahre moderat an, blieb aber aus Bewertungsgründen bei seiner Anlageempfehlung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 05:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 05:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------