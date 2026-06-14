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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 2000 Euro

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ASML NV
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML (ASML NV) mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal die eigenen Ziele übertroffen, schrieb Simon Coles am Mittwoch nach den Zahlen. Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben. Zusammen mit erhöhten Prognosen und dem angekündigten Kapazitätsausbau hätten die Niederländer den Anlegern einiges geboten./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT

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09:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 ASML NV Outperform Oddo BHF
09:16 ASML NV Overweight Barclays Capital
09:01 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.