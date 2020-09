ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 9300 Pence

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9300 Pence belassen. Der vorübergehende Stopp klinischer Tests mit dem potenziellen Covid-19-Impfstoff sei ein Stimmungsdämpfer, schrieb Analystin Emily Field in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Pharmakonzern gehe aber zunächst lediglich auf Nummer sicher, bis man wohl in den nächsten Tagen mehr über das Sicherheitsprofil des Wirkstoffs wisse./ag/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 05:49 / GMT