DAX24.219 +0,1%Est505.871 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.832 +0,6%Euro1,1619 -0,1%Öl83,67 +1,3%Gold5.155 +0,3%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

05.03.26 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Bayer
38,26 EUR 0,26 EUR 0,67%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT

