ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA sei ein wichtiger nächster Schritt, um das Thema abzuhaken, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochabend. Sie reduziere zudem das Risiko vor der separat ausstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:44 / GMT
