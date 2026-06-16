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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 82,50 Euro

17.06.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman sprach am Mittwochmorgen von einer "dicken Margenwarnung" der Münchner. Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde. Cosman sieht auch negative Signalwirkung für andere deutsche Autobauer, gerade für Mercedes./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT

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