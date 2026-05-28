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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

29.05.26 13:31 Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT

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