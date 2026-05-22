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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,10 Euro

25.05.26 11:34 Uhr
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 06:10 / GMT

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