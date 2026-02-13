DAX25.305 +0,1%Est506.156 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +2,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

27.02.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,03 EUR -0,74 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Delivery Hero

09:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
09:16Delivery Hero OverweightBarclays Capital
09:01Delivery Hero OutperformBernstein Research
13.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
09:16Delivery Hero OverweightBarclays Capital
09:01Delivery Hero OutperformBernstein Research
13.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

