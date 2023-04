ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dank einiger sehr profitabler Regionen, dem Potenzial, Vermögenswerte zu veräußern, einer komfortableren Bilanz, einem positiven Free Cashflow und einer möglichen Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte sei Delivery Hero seine einzige "Overweight"-Aktie im Lebensmittel-Liefersektor, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da aber die Anlegerstimmung vorsichtig sei, wolle er sein Anlagevotum überdenken./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 04:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------