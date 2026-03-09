DAX23.813 +1,7%Est505.795 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.729 +0,1%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.211 +1,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

10.03.26 14:45 Uhr
Deutsche Bank AG
27,53 EUR
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Aktien der Deutschen Bank zählten weiterhin zu ihren Favoriten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

