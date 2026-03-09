ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Aktien der Deutschen Bank zählten weiterhin zu ihren Favoriten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent