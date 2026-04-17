ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT
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