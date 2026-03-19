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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

23.03.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
70,50 EUR -5,60 EUR -7,36%
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich das bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

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DatumRatingAnalyst
12:51Fraport OverweightBarclays Capital
19.03.2026Fraport KaufenDZ BANK
19.03.2026Fraport OverweightBarclays Capital
19.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
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12:51Fraport OverweightBarclays Capital
19.03.2026Fraport KaufenDZ BANK
19.03.2026Fraport OverweightBarclays Capital
19.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026Fraport OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
17.03.2026Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Fraport HoldWarburg Research
17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG

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