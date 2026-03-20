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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

16.04.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
38,32 EUR 0,70 EUR 1,86%
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele im Rahmen von "FUCHS100" vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers seien ziemlich konservativ und lägen für 2031 unter den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:48 / GMT

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