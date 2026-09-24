ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen

24.09.26 11:19 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis habe die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag nach den Zahlen. Das Geschäftsmix sei aber enttäuschend wie auch der Ausblick. Zu verdanken sei der kleine operative Ergebnisanstieg lediglich einer guten Kostenkontrolle./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT

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