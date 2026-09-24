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ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen

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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis habe die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag nach den Zahlen. Das Geschäftsmix sei aber enttäuschend wie auch der Ausblick. Zu verdanken sei der kleine operative Ergebnisanstieg lediglich einer guten Kostenkontrolle./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT

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Datum Rating Analyst
12:21 HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold Deutsche Bank AG
10:56 HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight Barclays Capital
10:36 HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:16 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets

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