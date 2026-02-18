DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken

19.02.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,22 CHF 1,82 CHF 2,32%
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

