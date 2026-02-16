DAX24.846 +0,2%Est505.984 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +0,1%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.235 -1,6%Euro1,1836 -0,1%Öl68,98 +0,6%Gold4.926 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro

17.02.26 11:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
33,94 EUR 0,38 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 15,80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
12:01Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:01Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen