ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für NVIDIA nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT
