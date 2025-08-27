DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

28.08.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
153,82 EUR -2,40 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für NVIDIA nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT

In eigener Sache

