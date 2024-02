ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 850 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat NVIDIA nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 US-Dollar belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen erneut deutlich übertroffen, schrieb Analyst Tom O'Malley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er fühlt sich in seiner optimistischen Einschätzung des Potenzials mit KI-Produkten bestätigt. In einer zweiten Welle könnte das Boom-Thema auch Branchenkollegen wie etwa AMD noch mehr Auftrieb geben./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 03:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 03:17 / GMT