ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

24.02.26 18:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
52,66 EUR 0,96 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



