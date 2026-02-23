ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT
