ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Siemens Energy auf 'Equal Weight' - Ziel 36 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten für das erste Geschäftsquartal seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy am Montagabend. Sie seien aber am Markt wohl bereits vor einer ganzen Weile eingepreist worden. Ein rund 80 Millionen Euro höheres operatives Ergebnis im Vergleich zur Markterwartung dürfte kaum mehr nennenswerten Einfluss haben auf eine Marktkapitalisierung von 42 Milliarden Euro haben - selbst nach dem Kursrutsch zum Wochenstart. Die Kursentwicklung werde wohl weiter davon geprägt, wie sehr der Markt an ein Nachfrageumfeld glaubt, wie es nur einmal in einer ganzen Generation vorkommt - und entsprechende Gewinne./ag/mis

