DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.643 +0,4%Bitcoin57.103 -1,9%Euro1,1849 ±-0,0%Öl67,46 -1,6%Gold4.892 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Gold: The sky is the limit Gold: The sky is the limit
Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen? Novo Nordisk-Aktie unter der Lupe: Kann der Rückkauf den freien Fall stoppen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence

17.02.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
55,42 USD -5,13 USD -8,47%
Charts|News|Analysen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei eine wegweisende fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen - mit dem Ziel, die Branche durch agentenbasierte KI neu zu definieren, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine bedeutende Veränderung, was die Kosten der Kundengewinnung und die Markentreue betrifft./rob/tih/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
17:56Unilever HaltenDZ BANK
17:56Unilever OverweightBarclays Capital
12:36Unilever OverweightBarclays Capital
13.02.2026Unilever SellUBS AG
13.02.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17:56Unilever OverweightBarclays Capital
12:36Unilever OverweightBarclays Capital
13.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
12.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17:56Unilever HaltenDZ BANK
13.02.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.02.2026Unilever SellUBS AG
12.02.2026Unilever UnderperformRBC Capital Markets
12.02.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
12.02.2026Unilever SellUBS AG
12.02.2026Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen