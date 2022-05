ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 53 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Bericht habe für die Optimisten und die Pessimisten etwas zu bieten gehabt, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Mietwachstum des Immobilienkonzerns sei etwas besser gewesen, schwächer sei aber das für Investitionen geplante Finanzvolumen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 06:11 / GMT