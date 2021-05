ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) anlässlich einer geplanten Übernahme von Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das Timing des erneuten Übernahmeversuchs nach 2016 sei angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen und der zuletzt divergierenden Aktienkursentwicklung überraschend, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kalkuliert, dass der Deal auf 100%iger Cash-Basis den Nettoinventarwert des neuen Unternehmens um 4 bis 5 Prozent steigern könnte./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 22:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 22:41 / GMT

