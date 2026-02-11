DAX23.677 -1,2%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.803 +0,5%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl90,27 -1,2%Gold5.175 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro

11.03.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
74,70 EUR 6,25 EUR 9,13%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat WACKER CHEMIE nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

