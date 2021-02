ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Deutsche Wohnen auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro

Werbung

Heute im Fokus

DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen gewinnen -- Deutsche Bank 2020 womöglich auch nach Steuern in Gewinnzone -- Ryanair, Siemens Healthineers, Commerzbank, MTU, Continental im Fokus

BP verkauft Anteil an Gasfeld in Oman. Clariant-Präsident Kottmann gibt Amt ab. Bank Bär fährt dank Börsenboom deutlich mehr Gewinn ein. Stabilus legt dank Automarkt-Erholung zu. BioNTech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern. Erholung in Chinas Industrie verliert etwas an Fahrt. Astrazeneca-Impfstoff in der EU zugelassen - AstraZeneca liefert der EU nun doch mehr Impfstoff.