ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Galapagos auf 'Overweight' und Ziel auf 80 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Galapagos von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 80 Euro angehoben. Bei den Aktien des belgischen Pharmakonzerns sei der Bewertungsabschlag wegen des hohen Barmittelbestandes nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Rosie Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in einer frühen Phase befindlichen Medikamenten-Entwicklungen würden unterschätzt./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 04:00 / GMT

